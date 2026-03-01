В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина-волонтер
ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль: одна женщина погибла, вторая получила ранения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар дроном произошел на автомобильной дороге Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. В автомобиле находились волонтеры из Ростова-на-Дону.
«В результате террористической атаки погибла женщина 1975 г. р. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – она скончалась на месте», – написал Балицкий.
Тяжелые ранения получила женщина-волонтер 1975 г. р. Ее доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы, туловища и конечностей, термическими ожогами. Врачи борются за ее жизнь.
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 27 БПЛА, сообщает Минобороны.