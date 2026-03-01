Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Запорожской области при атаке ВСУ погибла женщина-волонтер

Ведомости

ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль: одна женщина погибла, вторая получила ранения. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Удар дроном произошел на автомобильной дороге Васильевка – Бердянск в районе Черниговского муниципального округа. В автомобиле находились волонтеры из Ростова-на-Дону.

«В результате террористической атаки погибла женщина 1975 г. р. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – она скончалась на месте», – написал Балицкий.

Тяжелые ранения получила женщина-волонтер 1975 г. р. Ее доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы, туловища и конечностей, термическими ожогами. Врачи борются за ее жизнь.

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 27 БПЛА, сообщает Минобороны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь