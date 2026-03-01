Суд арестовал мужчину, пытавшегося взорвать бизнесмена во Фрязино

По данным следствия, мужчина установил самодельное взрывное устройство под автомобиль предпринимателя. Днем 10 февраля 2026 г. на железнодорожном переезде в городе Фрязино произошел взрыв. В ходе обысков у обвиняемого в автомобиле обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, средства маскировки и подложные номера. Фигурант скрывался от следствия в другом регионе.