Суд арестовал мужчину, пытавшегося взорвать бизнесмена во Фрязино
Щелковский городской суд заключил под стражу 61-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ, пишет прокуратура Московской области. Мера пресечения избрана до 10 апреля 2026 г.
По данным следствия, мужчина установил самодельное взрывное устройство под автомобиль предпринимателя. Днем 10 февраля 2026 г. на железнодорожном переезде в городе Фрязино произошел взрыв. В ходе обысков у обвиняемого в автомобиле обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, средства маскировки и подложные номера. Фигурант скрывался от следствия в другом регионе.
Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).
При покушении предприниматель получил осколочное ранение в голень, его госпитализировали.