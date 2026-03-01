На 60-м году жизни умер заслуженный тренер РФ по плаванию Владимир Нуцубидзе
На 60-м году жизни трагически погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта.
«Он был настоящим профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым человеком. Это огромная потеря для всего отечественного спорта», – говорится в сообщении.
Нуцубидзе имел звание мастера спорта СССР, а с 2019 г. – заслуженного тренера России. Среди его воспитанников – многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира Владислав Гринев. В активе Гринева – серебро чемпионата мира 2018 г., три бронзы мирового первенства 2019 г. и три золотые медали чемпионата Европы 2019 г. на короткой воде.