На 60-м году жизни умер заслуженный тренер РФ по плаванию Владимир Нуцубидзе

Нуцубидзе имел звание мастера спорта СССР, а с 2019 г. – заслуженного тренера России. Среди его воспитанников – многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира Владислав Гринев. В активе Гринева – серебро чемпионата мира 2018 г., три бронзы мирового первенства 2019 г. и три золотые медали чемпионата Европы 2019 г. на короткой воде.