Трое погибли, 14 пострадали при стрельбе в Техасе
Три человека погибли в результате стрельбы в центре американского города Остин (штат Техас), пишет CNN. Еще 14 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
Среди погибших – мужчина, открывший стрельбу. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские.
Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени в популярном развлекательном районе Остина. Неизвестный открыл огонь в пивном саду Buford's Backyard Beer Garden на пересечении Западной Шестой и Рио-Гранде-стрит, когда бары уже закрывались. Трое офицеров, прибывших на место, открыли ответный огонь, застрелив подозреваемого, сообщила начальник полиции Остина Лиза Дэвис на пресс-конференции.
На месте происшествия работают федеральные агенты, в том числе ФБР.