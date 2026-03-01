Газета
Трое погибли, 14 пострадали при стрельбе в Техасе

Ведомости

Три человека погибли в результате стрельбы в центре американского города Остин (штат Техас), пишет CNN. Еще 14 человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Среди погибших – мужчина, открывший стрельбу. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские.

Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени в популярном развлекательном районе Остина. Неизвестный открыл огонь в пивном саду Buford's Backyard Beer Garden на пересечении Западной Шестой и Рио-Гранде-стрит, когда бары уже закрывались. Трое офицеров, прибывших на место, открыли ответный огонь, застрелив подозреваемого, сообщила начальник полиции Остина Лиза Дэвис на пресс-конференции.

На месте происшествия работают федеральные агенты, в том числе ФБР. 

