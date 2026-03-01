Трое погибли, 14 пострадали при стрельбе в Техасе

Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени в популярном развлекательном районе Остина. Неизвестный открыл огонь в пивном саду Buford's Backyard Beer Garden на пересечении Западной Шестой и Рио-Гранде-стрит, когда бары уже закрывались. Трое офицеров, прибывших на место, открыли ответный огонь, застрелив подозреваемого, сообщила начальник полиции Остина Лиза Дэвис на пресс-конференции.