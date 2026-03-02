Умер драматург Николай Коляда

Коляда – заслуженный деятель искусств России. С 1994 г. Коляда преподавал на отделении «Драматургия» в Екатеринбургском театральном институте. В числе его выпускников – Олег Богаев, Василий Сигарев, Надежда Колтышева, Анна Богачева, Мария Ботева, Татьяна Филатова, Ярослава Пулинович, Анна Батурина. В 2001 г. Коляда зарегистрировал некоммерческое партнерство «Коляда-Театр», где осуществил более 30 постановок, многие из которых были представлены на театральных фестивалях России и зарубежья. Коляда также организовал международный конкурс драматургов «Евразия» и международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays».