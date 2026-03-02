СК: в Москве задержаны 29 членов группировки телефонных мошенников

SIM-бокс или SIM-банк – это устройство, которое используется для хранения и работы большого числа SIM-карт, подключенных к шлюзу, но размещенных отдельно от него. В SIM-боксах могут быть установлены SIM-карты разных операторов мобильной связи, что позволяет им работать с несколькими GSM-шлюзами, расположенными в разных местах.