СК: в Москве задержаны 29 членов группировки телефонных мошенников
В Москве выявили группировку, обеспечивавшую работу SIM-боксов для массовых телефонных атак на россиян. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
Задержаны 29 человек – администраторы, операторы, активаторы и курьеры, обеспечивавшие работу SIM-боксов. Следователи изъяли более 2000 sim-карт операторов сотовой связи.
Мошенники через организацию работы SIM-боксов похищали денежные средства и совершали «иные противоправные действия».
2 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что с 1 сентября ФСБ, МВД и СК вскрыли 100 нелегальных каналов связи, используемых спецслужбами Украины для вовлечения россиян в диверсии и терроризм. По заявлению спецслужбы, в 43 российских регионах задержаны более 200 человек, причастных к организации работы SIM-боксов.
SIM-бокс или SIM-банк – это устройство, которое используется для хранения и работы большого числа SIM-карт, подключенных к шлюзу, но размещенных отдельно от него. В SIM-боксах могут быть установлены SIM-карты разных операторов мобильной связи, что позволяет им работать с несколькими GSM-шлюзами, расположенными в разных местах.