Писатель и художник Гарри Гордон умер в возрасте 84 лет
Писатель, художник, отец телеведущего Александра Гордона Гарри Гордон умер на 85-м году жизни. Об этом в соцсети Facebook
«Из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», – написала она, назвав Гордона остроумным, чутким и талантливым человеком.
Критик Евгений Марголит, друг Гордона, на странице в той же социальной сети рассказал, что писатель долгое время тяжело болел.
Гордон родился 12 июля 1941 г. в Одессе. Он получил образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. Среди известных книг Гордона – роман «Поздно. Темно. Далеко», повести «Пастух своих коров» и «Огни притона». По последним двум произведениям были сняты фильмы.