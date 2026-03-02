Газета
Главная / Общество /

Писатель и художник Гарри Гордон умер в возрасте 84 лет

Ведомости
Максим Новиков / ТАСС
Максим Новиков / ТАСС

Писатель, художник, отец телеведущего Александра Гордона Гарри Гордон умер на 85-м году жизни. Об этом в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила его внучка Таисия Тихонова.

«Из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», – написала она, назвав Гордона остроумным, чутким и талантливым человеком. 

Критик Евгений Марголит, друг Гордона, на странице в той же социальной сети рассказал, что писатель долгое время тяжело болел.

Гордон родился 12 июля 1941 г. в Одессе. Он получил образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной. Среди известных книг Гордона – роман «Поздно. Темно. Далеко», повести «Пастух своих коров» и «Огни притона». По последним двум произведениям были сняты фильмы.

