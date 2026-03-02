Бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство

Бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийствоОн был найден в своей квартире в Москве
Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов совершил самоубийство в Москве. Об этом сообщили RT, РЕН ТВ, РБК со ссылкой на источники. Информацию о самоубийстве подтвердили в правоохранительных органах «Интерфаксу».
«Джабраилов свел счеты с жизнью в своей квартире в Москве», – цитирует «Интерфакс» своего собеседника. Бывший адвокат экс-сенатора также подтвердил ТАСС его смерть.
Агентству «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщили, что бизнесмен был найден с огнестрельным ранением головы в квартире в Москве. Он умер в больнице.
Telegram-канал Mash пишет, что Джабраилова госпитализировали около двух часов ночи в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать его не менее получаса, но спасти не смогли. При этом Mash утверждает, что Джабраилов был в гостинице. Бизнесмена опознали его охранники.
Умар Джабраилов родился в Грозном в 1958 г. В 1997-м стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами «Охотный ряд», «Смоленский пассаж», гостиницей «Россия» и другими объектами. В 2004–2009 гг. был представителем Чечни в Совете Федерации, заместителем председателя Комитета СФ по международным делам. С 2009 по 2013 г. был советником помощника президента РФ Сергея Приходько.
5 декабря 2017 г. Джабраилов был исключен из партии «Единая Россия» «за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам». Это произошло из-за дела о хулиганстве. В состоянии опьянения он устроил стрельбу в своем номере в гостинице Four Season из наградного пистолета.