Бывший сенатор Умар Джабраилов совершил самоубийство

Telegram-канал Mash пишет, что Джабраилова госпитализировали около двух часов ночи в тяжелом состоянии. Врачи пытались реанимировать его не менее получаса, но спасти не смогли. При этом Mash утверждает, что Джабраилов был в гостинице. Бизнесмена опознали его охранники.