В результате обстрела ВСУ в Новороссийске повреждены 102 дома

Также в селе серьезно пострадал частный дом. Сейчас активно ведутся работы по расчистке и уборке территории. Частично повреждена газовая труба, и для обеспечения безопасности газоснабжение отключено. Кроме того, повреждена линия наружного освещения — сгорело около 80 м кабеля. Полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.