В результате обстрела ВСУ в Новороссийске повреждены 102 дома
В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск зафиксированы повреждения 61 частного дома и 41 многоквартирного. Собственникам и жильцам будет оказана поддержка и материальная помощь. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
По его информации, наиболее серьезные повреждения получил частный сектор в Восточном районе Новороссийска. В трех домах произошли возгорания из-за падения обломков БПЛА.
Кроме того, в селе Мысхако взрывная волна выбила окна в детском саду и повредила двери в пяти группах. Кравченко добавил, что в ближайшие дни начнется ремонт стеклопакетов. Чтобы не прерывать образовательный процесс, детей временно перераспределят по другим группам.
Также в селе серьезно пострадал частный дом. Сейчас активно ведутся работы по расчистке и уборке территории. Частично повреждена газовая труба, и для обеспечения безопасности газоснабжение отключено. Кроме того, повреждена линия наружного освещения — сгорело около 80 м кабеля. Полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.
Кравченко также сообщал, что 2 марта на кладбище в селе Мысхако под Новороссийском в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена Братская могила советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 г.