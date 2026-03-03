Газета
Общество

Суд рассмотрит дело директора берлинского Центра Карнеги Габуева

Ведомости

Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении директора берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии (Carnegie Russia Eurasia Center gGmbH) Александра Габуева (считается в России иноагентом). Ему инкриминируют уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной в России (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщает прокуратура Москвы.

По данным ведомства, Габуев, зная о признании нежелательными в России работы иностранной НПО «Фонд Карнеги за международный мир» (Carnegie Endowment for International Peace, организация признана иноагентом и нежелательной на территории РФ) и ее структурного подразделения «Берлинский Центр Карнеги по изучению России и Евразии», находясь за пределами РФ, опубликовал на сайте организации и на своей странице в соцсети несколько текстов.

Габуев дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил распространять в интернете сообщения и материалы без указания на то, что они созданы иноагентом.

Уголовное дело направлено в суд. Сам Габуев находится в розыске, он заочно арестован.

