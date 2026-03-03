Суд рассмотрит дело директора берлинского Центра Карнеги Габуева
Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении директора берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии (Carnegie Russia Eurasia Center gGmbH) Александра Габуева
По данным ведомства, Габуев, зная о признании нежелательными в России работы иностранной НПО «Фонд Карнеги за международный мир» (Carnegie Endowment for International Peace,
Габуев дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), но продолжил распространять в интернете сообщения и материалы без указания на то, что они созданы иноагентом.
Уголовное дело направлено в суд. Сам Габуев находится в розыске, он заочно арестован.