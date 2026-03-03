Суд рассмотрит дело директора берлинского Центра Карнеги Габуева

По данным ведомства, Габуев, зная о признании нежелательными в России работы иностранной НПО «Фонд Карнеги за международный мир» (Carnegie Endowment for International Peace, организация признана иноагентом и нежелательной на территории РФ) и ее структурного подразделения «Берлинский Центр Карнеги по изучению России и Евразии», находясь за пределами РФ, опубликовал на сайте организации и на своей странице в соцсети несколько текстов.