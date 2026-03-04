Росавиация ограничила работу аэропортов в Калуге и Кирове

В ночь на 4 марта силы ПВО сбили над регионами России 32 украинских беспилотника, сообщало Минобороны. Больше всего уничтоженных БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две над Астраханской областью и один над Курской.