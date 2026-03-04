Росавиация ограничила работу аэропортов в Калуге и Кирове
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево») и Кирова («Победилово»). Об этом говорится в сообщении агентства.
О мере в Калуге агентство сообщило в 07:47 мск, об ограничениях в Кирове – в 07:52 мск. Утром 4 марта мера также была введена в аэропортах Ижевска, Нижнекамска («Бегишево»), Казани, Чебоксар и Ульяновска («Баратаевка»). В Ульяновске ограничения уже отменены.
В ночь на 4 марта силы ПВО сбили над регионами России 32 украинских беспилотника, сообщало Минобороны. Больше всего уничтоженных БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две над Астраханской областью и один над Курской.