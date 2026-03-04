Газета
Власти Петербурга запретили продажу топлива несовершеннолетним

Ведомости

В Санкт-Петербурге временно ограничат розничную продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Соответствующее решение оперштаба города подписал губернатор Александр Беглов, являющийся его руководителем, сообщает администрация северной столицы.

Запрет вводится с 9 марта по 31 декабря 2026 г. на всех автозаправках Петербурга. Решение принято в рамках мер, предусмотренных указом президента РФ об усилении мер общественной безопасности, говорится в сообщении.

Отмечается также, что мера направлена на сокращение рисков, связанных с применением несовершеннолетними горючих материалов в «деструктивных целях». Это часть комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка в северной столице.

