Власти Петербурга запретили продажу топлива несовершеннолетним
В Санкт-Петербурге временно ограничат розничную продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Соответствующее решение оперштаба города подписал губернатор Александр Беглов, являющийся его руководителем, сообщает администрация северной столицы.
Запрет вводится с 9 марта по 31 декабря 2026 г. на всех автозаправках Петербурга. Решение принято в рамках мер, предусмотренных указом президента РФ об усилении мер общественной безопасности, говорится в сообщении.
Отмечается также, что мера направлена на сокращение рисков, связанных с применением несовершеннолетними горючих материалов в «деструктивных целях». Это часть комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка в северной столице.