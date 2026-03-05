В Госдуму внесли проект об исправлении в ЕГРЮЛ недостоверных данных о главах НКО

В пояснительной записке отмечается, что на практике распространены ситуации, когда человек прекращает свои полномочия, например, после увольнения, но его данные продолжают числиться в реестре. При этом сведения из ЕГРЮЛ воспринимаются госорганами, компаниями и гражданами как достоверные.