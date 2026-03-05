В Госдуму внесли проект об исправлении в ЕГРЮЛ недостоверных данных о главах НКО
В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту бывших руководителей некоммерческих организаций от недостоверных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой, доступен в думской электронной базе.
Законопроект предлагает закрепить в законе «О некоммерческих организациях» право гражданина обратиться в Министерство юстиции, если в ЕГРЮЛ он все еще значится как лицо, имеющее право действовать от имени НКО без доверенности, хотя фактически уже не руководит организацией.
В пояснительной записке отмечается, что на практике распространены ситуации, когда человек прекращает свои полномочия, например, после увольнения, но его данные продолжают числиться в реестре. При этом сведения из ЕГРЮЛ воспринимаются госорганами, компаниями и гражданами как достоверные.
Согласно инициативе, заявление от гражданина, направленное в Минюст, будет перенаправляться в Федеральную налоговую службу для внесения в реестр записи о недостоверности сведений. О данном действии планируется уведомлять как самого заявителя, так и некоммерческую организацию.
Авторы законопроекта подчеркивают, что для коммерческих структур механизм оспаривания недостоверных сведений уже существует, тогда как для некоммерческого сектора такая процедура фактически отсутствует. Принятие закона позволит людям, утратившим связь с организацией, эффективно защищать свои права.