В Госдуму внесли проект об исправлении в ЕГРЮЛ недостоверных данных о главах НКО

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту бывших руководителей некоммерческих организаций от недостоверных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой, доступен в думской электронной базе.

Законопроект предлагает закрепить в законе «О некоммерческих организациях» право гражданина обратиться в Министерство юстиции, если в ЕГРЮЛ он все еще значится как лицо, имеющее право действовать от имени НКО без доверенности, хотя фактически уже не руководит организацией.

В пояснительной записке отмечается, что на практике распространены ситуации, когда человек прекращает свои полномочия, например, после увольнения, но его данные продолжают числиться в реестре. При этом сведения из ЕГРЮЛ воспринимаются госорганами, компаниями и гражданами как достоверные.

Согласно инициативе, заявление от гражданина, направленное в Минюст, будет перенаправляться в Федеральную налоговую службу для внесения в реестр записи о недостоверности сведений. О данном действии планируется уведомлять как самого заявителя, так и некоммерческую организацию.

Авторы законопроекта подчеркивают, что для коммерческих структур механизм оспаривания недостоверных сведений уже существует, тогда как для некоммерческого сектора такая процедура фактически отсутствует. Принятие закона позволит людям, утратившим связь с организацией, эффективно защищать свои права.

