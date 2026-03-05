Банда из Кирова похитила выплаты бойцов спецоперации более чем на 40 млн рублей
Правоохранители пресекли деятельность банды из Кировской области, которая похитила выплаты уже 24 участников спецоперации в размере более 44 млн руб., сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным ведомства, в преступную группу входят семь человек. В отношении пяти из них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Похитителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Суд уже наложил арест на имущество фигурантов на сумму более 35 млн руб.
Следствие считает, что преступники в период с 2024 по 2025 г. создали банду на территории Кировской области и соседних регионов. Они обманывали участников спецоперации, оформляя доверенности на управление их финансами. Кроме того, фигуранты организовывали заключение фиктивных браков с военнослужащими. Положенные бойцам денежные средства злоумышленники присваивали себе.
4 марта следователи СК России по Курганской области выявили новые эпизоды в деле преступной группы, которая похищала выплаты у участников специальной военной операции. Жертвами аферистов стали еще двое мужчин из Кетовского и Шумихинского округов – у них похитили более 3 млн руб. Организатор, его бывшая супруга и сообщница из соседнего региона подыскивали одиноких мужчин в разных районах области и оформляли фиктивные браки.