Банда из Кирова похитила выплаты бойцов спецоперации более чем на 40 млн рублей

По данным ведомства, в преступную группу входят семь человек. В отношении пяти из них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Похитителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Суд уже наложил арест на имущество фигурантов на сумму более 35 млн руб.