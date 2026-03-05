В Москве начали лечить болезнь Коатса у детей новым методом

Он включает в себя воздействие лазера, с помощью которого укрепляются пораженные участки, и инъекции лекарственных препаратов, подавляющие патологические изменения сосудов. Его главное преимущество – возможность сохранить зрение без необходимости сложных хирургических вмешательств. Кроме того, он эффективен даже на поздних стадиях заболевания. При соблюдении рекомендаций и регулярном контроле метод демонстрирует устойчивые результаты.