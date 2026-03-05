В Москве начали лечить болезнь Коатса у детей новым методом
В Москве внедрили новый комбинированный метод лечения редкого врожденного заболевания глаз у детей – болезни Коатса. Методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Новый способ разработали и внедрили офтальмологи детской городской клинической больницы имени Башляевой. По словам Раковой, методика разработана на основе последних научных достижений и теперь успешно применяется в клинической практике.
Он включает в себя воздействие лазера, с помощью которого укрепляются пораженные участки, и инъекции лекарственных препаратов, подавляющие патологические изменения сосудов. Его главное преимущество – возможность сохранить зрение без необходимости сложных хирургических вмешательств. Кроме того, он эффективен даже на поздних стадиях заболевания. При соблюдении рекомендаций и регулярном контроле метод демонстрирует устойчивые результаты.
Болезнь Коатса – редкое, обычно одностороннее заболевание глаз, которое характеризуется аномальным развитием сосудов, находящихся позади сетчатки. Без своевременной помощи болезнь приводит к серьезному снижению зрения вплоть до его полной потери.