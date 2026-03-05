Минздрав добавил в перечень редких заболеваний четыре новых пункта

Орфанными считаются заболевания, которые встречаются не чаще 10 случаев на 100 000 человек. Список таких болезней утверждает Минздрав на основании статистики. Подать заявление на включение болезни в перечень могут сами пациенты или их представители. Часть из них заносят в утверждаемый правительством «Перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных) заболеваний». Пациенты с этими заболеваниями попадают в специальный регистр и имеют право на льготные медикаменты и лечебное питание.