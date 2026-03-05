Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бритни Спирс задержали за вождение в нетрезвом виде

Ведомости

Певицу Бритни Спирс задержали в штате Калифорния за вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Артистка была задержана вечером 4 марта дорожной полицией штата в округе Вентура. По данным издания, на нее надели наручники, доставили в участок, а утром 5 марта отпустили.

После освобождения Спирс отправилась в больницу. По словам собеседников, близких к певице, она была доставлена туда для взятия крови для определения содержания алкоголя. При задержании она не получила никаких травм.

В конце 2025 г. компания Primary Wave купила права на песни Спирс за $200 млн. The Guardian писала, что помимо Спирс свои каталоги продали Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её