Бритни Спирс задержали за вождение в нетрезвом виде
Певицу Бритни Спирс задержали в штате Калифорния за вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Артистка была задержана вечером 4 марта дорожной полицией штата в округе Вентура. По данным издания, на нее надели наручники, доставили в участок, а утром 5 марта отпустили.
После освобождения Спирс отправилась в больницу. По словам собеседников, близких к певице, она была доставлена туда для взятия крови для определения содержания алкоголя. При задержании она не получила никаких травм.
В конце 2025 г. компания Primary Wave купила права на песни Спирс за $200 млн. The Guardian писала, что помимо Спирс свои каталоги продали Брюс Спрингстин, Шакира, Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк.