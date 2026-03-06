Росавиация ограничила полеты в аэропорту Краснодара
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Информация об ограничениях опубликована в Telegram-канале агентства в 06:11 мск. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 6 марта сообщил, что после атаки украинского беспилотника на город пострадали девять человек, шестерых из них, включая троих детей, госпитализировали. Был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом.