Росавиация ограничила полеты в аэропорту Краснодара

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 6 марта сообщил, что после атаки украинского беспилотника на город пострадали девять человек, шестерых из них, включая троих детей, госпитализировали. Был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом.