Росавиация ограничила полеты в аэропорту Краснодара

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара («Пашковский»). Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Информация об ограничениях опубликована в Telegram-канале агентства в 06:11 мск. Мера потребовалась для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 6 марта сообщил, что после атаки украинского беспилотника на город пострадали девять человек, шестерых из них, включая троих детей, госпитализировали. Был сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом.

