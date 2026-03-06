ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных спецслужбам Украины
Сотрудники ФСБ РФ задержали жительницу Донецкой народной республики (ДНР) в возрасте 18 лет. Она передавала украинским разведслужбам данные о военнослужащих ВС РФ и молодежных организациях, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, девушка передавала данные через Telegram. Она контактировала с представителями минобороны Украины. Сведения касались российских военных, административных зданий и местных жителях, последних планировалось вовлекать в незаконную деятельность.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Фигурантке грозит пожизненное заключение.
6 марта в Бахчисарайском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1988 г. р., который подозревается в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Он передавал украинской стороне сведения о местах дислокации российских военнослужащих, вооружения и техники. Впоследствии эти данные использовались ВСУ для нанесения ударов.