ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных спецслужбам Украины

6 марта в Бахчисарайском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1988 г. р., который подозревается в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Он передавал украинской стороне сведения о местах дислокации российских военнослужащих, вооружения и техники. Впоследствии эти данные использовались ВСУ для нанесения ударов.