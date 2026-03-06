Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

ФСБ задержала жительницу ДНР за передачу данных спецслужбам Украины

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ задержали жительницу Донецкой народной республики (ДНР) в возрасте 18 лет. Она передавала украинским разведслужбам данные о военнослужащих ВС РФ и молодежных организациях, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, девушка передавала данные через Telegram. Она контактировала с представителями минобороны Украины. Сведения касались российских военных, административных зданий и местных жителях, последних планировалось вовлекать в незаконную деятельность.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Фигурантке грозит пожизненное заключение.

6 марта в Бахчисарайском районе Крыма сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1988 г. р., который подозревается в государственной измене и шпионаже в пользу Украины. Он передавал украинской стороне сведения о местах дислокации российских военнослужащих, вооружения и техники. Впоследствии эти данные использовались ВСУ для нанесения ударов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте