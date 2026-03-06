Из ОАЭ и Омана с начала недели вывезли почти 21 000 пассажиров

Со 2 по 5 марта было выполнено в общей сложности 105 рейсов. Из них 97 – из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь рейсов было выполнено из Омана. В настоящее время запланировано 34 вылета с 7700 пассажиров. На каждый рейс, согласованный с зарубежными авиавластями, перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее приобретенными билетами.