Из ОАЭ и Омана с начала недели вывезли почти 21 000 пассажиров
С начала недели российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 000 пассажиров. Об этом говорится в сообщении Минтранса.
Со 2 по 5 марта было выполнено в общей сложности 105 рейсов. Из них 97 – из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь рейсов было выполнено из Омана. В настоящее время запланировано 34 вылета с 7700 пассажиров. На каждый рейс, согласованный с зарубежными авиавластями, перевозчики делают перебронирование в соответствии с ранее приобретенными билетами.
Минтранс подчеркнул, что ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока стабилизируется. Авиакомпаниям удается выполнять в сутки большее количество рейсов, чем было запланировано. Например, 5 марта был осуществлен 41 рейс вместо плановых 37 и перевезено 8600 пассажиров вместо 8000.
В свободной продаже российских авиаперевозчиков начали появляться билеты на ближайшие дни из стран Ближнего Востока в Россию, добавили в Минтрансе. Рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ остается действительной до 14 марта. Авиакомпаниям России рекомендовали продлить отмену рейсов в Израиль и в обратном направлении до 20 марта.
Воздушное пространство Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта остается закрытым.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тогда же при ударах погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.