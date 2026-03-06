Совладелец ББР банка Гордович арестован по делу об отмывании денег

По версии следствия, в рамках контракта, заключенного театром в конце 2022 г. с компанией «Атлант-проект», почти 2 млрд руб. могли быть похищены путем растраты. СК отмечал, что средства поступили на счета подрядчика в петербургском филиале ББР Банка, после чего могли быть выведены через фиктивную поставку техники с участием компании из ОАЭ.