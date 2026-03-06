Совладелец ББР банка Гордович арестован по делу об отмывании денег
В Москве Басманный суд отправил под стражу совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича по делу об отмывании денег. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 мая 2026 г.», – уточнили в суде.
Гордовичу предъявлено обвинение по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
5 марта сообщалось, что фигуранта задержали в аэропорту Санкт-Петербурга при попытке вылететь в Турцию. Издание «Фонтанка» уточняло, что задержание связано с расследованием эпизодов, которые следствие связывает с делом о предполагаемой растрате при реконструкции сцены МХАТ им. Горького на Тверском бульваре.
По версии следствия, в рамках контракта, заключенного театром в конце 2022 г. с компанией «Атлант-проект», почти 2 млрд руб. могли быть похищены путем растраты. СК отмечал, что средства поступили на счета подрядчика в петербургском филиале ББР Банка, после чего могли быть выведены через фиктивную поставку техники с участием компании из ОАЭ.