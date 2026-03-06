Газета
Общество

Проект «Жить» запустил флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

Ведомости

Региональная общественная организация «Жить» запустила флешмоб #вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев. Об этом сообщили в организации.

Организаторы флешмоба призвали делиться в соцсетях пожеланиями успехов спортсменам с хэштегом.

На флешмоб организацию вдохновили слова главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной о том, что российские паралимпийцы в отличной форме, поэтому «они обязательно добьются успехов и хороших результатов».

Зимние Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Россию на Играх представляют шесть спортсменов, которые выступят под флагом страны.

Горнолыжный спорт от России будут представлять трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, лыжные гонки – многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, парасноуборд – Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

