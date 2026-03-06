Суд арестовал продюсера Олега Газманова по делу о мошенничестве

Как пишет «Коммерсантъ», Росса – эксперт по авторским правам, который представлял интересы таких звезд шоу-бизнеса, как Олег и Родион Газмановы, Дмитрий Маликов, Игорь Саруханов и коллектив «Хор Турецкого». Он сотрудничал с Газмановым на протяжении 14 лет, в том числе как продюсер клипов на военную тематику.