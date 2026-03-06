Суд арестовал продюсера Олега Газманова по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы отправил под стражу продюсера артиста Олега Газманова по делу о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Речь идет о Филиппе Россе. Продюсеру вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).
Как пишет «Коммерсантъ», Росса – эксперт по авторским правам, который представлял интересы таких звезд шоу-бизнеса, как Олег и Родион Газмановы, Дмитрий Маликов, Игорь Саруханов и коллектив «Хор Турецкого». Он сотрудничал с Газмановым на протяжении 14 лет, в том числе как продюсер клипов на военную тематику.
По данным защиты, в материалах дела есть подписанное Газмановым соглашение о расторжении контракта от 31 января 2024 г., где стороны подтвердили отсутствие взаимных претензий, включая финансовые. Однако претензии к Россу возникли спустя несколько месяцев после подписания этого документа.
Росса оказался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Того обвиняли в незаконной продаже недвижимости РАО общей площадью 2000 кв. м.