Российская команда прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады-2026

В параде наций под российским флагом прошли президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения Анастасия Багиян вместе со своим спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным, а также паралимпийский атташе сборной России Екатерина Пронина.