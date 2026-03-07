Газета
Главная / Общество /

Российская команда прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Ведомости

Российская делегация приняла участие в церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 г. в Вероне, пройдя по стадиону с национальным флагом России. Об этом сообщается в Telegram-канале Паралимпийского комитета России.

В параде наций под российским флагом прошли президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения Анастасия Багиян вместе со своим спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным, а также паралимпийский атташе сборной России Екатерина Пронина.

Сообщается, что флаги стран на церемонии несли волонтеры. Такое решение было принято организаторами заранее, поскольку не все знаменосцы могли присутствовать на открытии Игр в Вероне. Российский флаг пронесла итальянская волонтерка Анна из Брешии.

Как отмечается, российская паралимпийская сборная впервые с 2014 г. выступает на Играх под своим национальным флагом.

В Паралимпиаде-2026 примут участие шесть российских спортсменов. Она пройдет с 6 по 15 марта в Италии.

