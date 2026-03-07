Газета
Общество

Актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

Ведомости

Актриса Екатерина Ведунова, а также ее дочь Элина Найт 4 марта погибли в ДТП. Об этом сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова в соцсети «В контакте». 

«Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили... И она так любила всех, и так любила жизнь... А у Элиши только все начиналось. Все так страшно оборвалось», – написала она.

По данным Telegram-канала Госавтоинспекции Мордовии, ДТП произошло в Зубово-Полянском районе региона на трассе М-5 «Урал». Инцидент случился в 22:23 мск на 439-м км дороги. По предварительным данным, 77-летний водитель автомобиля «Рено Флуенс», следовавший в направлении Москвы, потерял контроль над машиной. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Луидор», который двигался в сторону Пензы.

Ведуновой было 45 лет. В 2004 г. она завершила обучение на театральном факультете Саратовской государственной консерватории имени Собинова. После этого актриса выступала на сцене Балаковского драматического театра.

Она известна благодаря ролям в таким картинах, как «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Годунов» и «Склифосовский».

