Молодежные сборные России по гандболу допустили до международных соревнований

В декабре 2025 г. исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал не ограничивать участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. «Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение рекомендаций заинтересованными сторонами займет время», – сообщили в МОК.