Молодежные сборные России по гандболу допустили до международных соревнований
Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) одобрили участие молодежных и юношеских команд России в международных соревнованиях. Сейчас разрабатывается конкретная формула их участия, рассказал «РИА Новости» глава высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
«Его (решение) нужно, во-первых, технически оформить, а во-вторых, решить, как выступать», – добавил он.
В марте 2022 г. российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
В декабре 2025 г. исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал не ограничивать участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. «Участники саммита обязались довести эти обсуждения до сведения своих организаций для рассмотрения. Было признано, что внедрение рекомендаций заинтересованными сторонами займет время», – сообщили в МОК.