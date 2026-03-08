На 102-м году жизни скончалась балерина Нинель Петрова

Воспитанница Агриппины Вагановой, Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 г. и до 1968 г. выступала на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. Зрителей покорила ее утонченность и безукоризненный академизм. Леонид Якобсон ставил свой выпускной спектакль специально для нее, а в театре она стала первой исполнительницей партий в «Маскараде», «Спартаке» и миниатюре «Вечная весна». Особо критики отмечали ее Жизель и Марию в «Бахчисарайском фонтане».