На 102-м году жизни скончалась балерина Нинель Петрова

На 102-м году жизни умерла балерина, народная артистка России Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким артистки, ее ученикам и поклонникам.

Воспитанница Агриппины Вагановой, Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 г. и до 1968 г. выступала на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. Зрителей покорила ее утонченность и безукоризненный академизм. Леонид Якобсон ставил свой выпускной спектакль специально для нее, а в театре она стала первой исполнительницей партий в «Маскараде», «Спартаке» и миниатюре «Вечная весна». Особо критики отмечали ее Жизель и Марию в «Бахчисарайском фонтане».

Завершив карьеру, Петрова посвятила себя педагогике: была балетмейстером труппы «Хореографические миниатюры» и преподавала в Ленинградской консерватории. Коллеги запомнили ее как образец интеллигентности и искренности.

