Общество

В России создали первый ГОСТ с требованиями к собакам‑поводырям

Ведомости

Росстандарт утвердил ГОСТ по рабочим качествам собак-проводников, пишет ТАСС.

Согласно разработанным стандартам, собака должна спокойно реагировать на экипировку (ошейник, намордник), не проявлять агрессии и иметь слабо выраженный охотничий инстинкт. У животного должно быть закреплено «социально одобряемое поведение» – нахождение рядом с владельцем и выполнение его указаний. При этом конечный контроль за поведением питомца остается за хозяином. У собаки-проводника должен отсутствовать выраженный интерес к контакту с другими животными.

Питомец должен быть знаком с городской средой, спокойно реагировать на внешние раздражители и уметь размещаться у ног пассажира в транспорте. От собаки требуется быстрая адаптация к меняющимся условиям и способность переключаться по команде владельца.

В перечень обязательных команд вошли «сидеть», «стоять», «ко мне», «вперед», «направо», «налево», «апорт». Собака должна двигаться с постоянной скоростью, подстраиваясь под темп владельца, обходить препятствия и указывать остановкой на бордюры.

Критически важным пунктом является умение собаки самостоятельно принимать решения. Если команда хозяина угрожает его безопасности (например, ведет к обрыву или под машину), проводник обязан ее проигнорировать.

В Росстандарте подчеркнули, что стандарт носит добровольный характер, но его применение поможет специалистам выстраивать более эффективные реабилитационные маршруты для людей с нарушениями зрения. Гациональный стандарт вступит в силу с 1 июля 2026 г.

