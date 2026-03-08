В России создали первый ГОСТ с требованиями к собакам‑поводырям

Согласно разработанным стандартам, собака должна спокойно реагировать на экипировку (ошейник, намордник), не проявлять агрессии и иметь слабо выраженный охотничий инстинкт. У животного должно быть закреплено «социально одобряемое поведение» – нахождение рядом с владельцем и выполнение его указаний. При этом конечный контроль за поведением питомца остается за хозяином. У собаки-проводника должен отсутствовать выраженный интерес к контакту с другими животными.