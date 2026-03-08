ТАСС: пропавшие в Звенигороде подростки утонули в реке

Два мальчика 12 лет и девочка 13 лет пропали 7 марта: они ушли на прогулку и не вернулись, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Дети часто гуляли у реки. Недалеко от места пропажи волонтеры развернули оперативный штаб.