ТАСС: пропавшие в Звенигороде подростки утонули в реке
Трое подростков, пропавших в Звенигороде Московской области, утонули в реке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Два мальчика 12 лет и девочка 13 лет пропали 7 марта: они ушли на прогулку и не вернулись, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Дети часто гуляли у реки. Недалеко от места пропажи волонтеры развернули оперативный штаб.
В поисковой операции задействованы 285 добровольцев. Они обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей. Работа штаба ведется круглосуточно.