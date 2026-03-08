Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Врачи диагностировали у блогера Лерчек рак

Ведомости

Врачи диагностировали онкологию у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката.

Сейчас ее участие в судебных заседаниях под вопросом из-за заболевания, добавил собеседник агентства.

Чекалина находится под домашним арестом. Ее и супруга Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, Чекалины совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., как считают следователи, обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, представив в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

1 декабря Лерчек сообщала, что не получала денег за фитнес-марафоны. По ее словам, компания, созданная в Дубае, не перечисляла ей деньги.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь