Врачи диагностировали у блогера Лерчек рак
Врачи диагностировали онкологию у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката.
Сейчас ее участие в судебных заседаниях под вопросом из-за заболевания, добавил собеседник агентства.
Чекалина находится под домашним арестом. Ее и супруга Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, Чекалины совместно с соучредителем компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романом Вишняком создали фитнес-марафон, который продавался россиянам онлайн. В период с сентября 2021 г. по февраль 2022 г., как считают следователи, обвиняемые совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на счет нерезидента, представив в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
1 декабря Лерчек сообщала, что не получала денег за фитнес-марафоны. По ее словам, компания, созданная в Дубае, не перечисляла ей деньги.