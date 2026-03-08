Волонтеры Росмолодежи поздравили более 1 млн женщин с 8 Марта

В Международный женский день во всех регионах России прошла акция «Вам, любимые!», организованная Росмолодежью. В ней приняли участие более 127 000 волонтеров и представителей общественных организаций, поздравивших свыше 1 млн женщин на улицах, в военных госпиталях и на рабочих местах. Об этом сообщает Росмолодежь.