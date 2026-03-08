Волонтеры Росмолодежи поздравили более 1 млн женщин с 8 Марта
В Международный женский день во всех регионах России прошла акция «Вам, любимые!», организованная Росмолодежью. В ней приняли участие более 127 000 волонтеров и представителей общественных организаций, поздравивших свыше 1 млн женщин на улицах, в военных госпиталях и на рабочих местах. Об этом сообщает Росмолодежь.
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что акция стала доброй традицией, объединившей страну. Волонтеры посетили более 10 000 семей военнослужащих, находящихся на передовой, поздравили матерей, жен и дочерей, помогли с бытовыми вопросами. Активисты Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и волонтеры-медики поздравили около 300 000 сотрудниц экстренных служб, правоохранительных органов и медучреждений, встретивших праздник на службе.
Волонтеры Победы вручили женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны цветы и подарки, а также более 257 000 писем Победы, написанных россиянами в преддверии праздника.
В первичных отделениях «Движения первых» прошли семейные вечера «В кругу любимых». Совместно с Фондом пенсионного и социального страхования активисты оказали адресную помощь более 50 000 женщин. Председатель правления движения Артур Орлов подчеркнул важность воспитания уважительного отношения к женщине и ее роли в семье и обществе.
Кроме того, участники проекта «Твой ход» поздравили сотрудниц образовательных организаций, а Ассоциация студенческих спортивных клубов провела около 400 женских турниров «Кубки и цветы» с участием 130 000 девушек.