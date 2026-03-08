Газета
Рейс Azur Air Тюмень – Нячанг совершил незапланированную посадку в Мьянме

Ведомости

Самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2559 по маршруту Тюмень – Нячанг (Вьетнам), совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Янгон (Мьянма). Об этом сообщила авиакомпания в Telegram.

Посадка прошла в штатном режиме, воздушное судно самостоятельно доехало на место стоянки. На борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа, пострадавших нет.

Пассажиры высажены и находятся в стерильной зоне аэропорта. Наземные службы авиакомпании работают в усиленном режиме, ведется поиск гостиниц для размещения людей, отмечается в сообщении.

Для продолжения рейса Azur Air направит из Москвы резервное воздушное судно. Время его вылета будет сообщено дополнительно. Авиакомпания также вносит оперативные корректировки в расписание других рейсов и просит пассажиров отслеживать актуальный статус на онлайн-табло и сайте перевозчика.

