Историческое здание в Глазго частично обрушилось из-за пожара рядом с вокзалом

Ведомости

Историческое здание на Юнион-стрит в Глазго загорелось и частично обрушилось. Пожар вспыхнул рядом с Центральным вокзалом, сообщает CNN.

Десятки пожарных прибыли на место инцидента около 16:00 (19:00 мск) 8 марта. Отмечается, что пожар начался на первом этаже четырехэтажного коммерческого здания. Спустя 10 часов пожар еще не был потушен.

По данным британской железнодорожной компании National Rail, Центральный вокзал Глазго закрыт. Сообщается о серьезных перебоях в движении поездов. Network Rail сообщает, что станция была построена в 1873 г. и является «потрясающим историческим зданием». 

