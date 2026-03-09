Историческое здание в Глазго частично обрушилось из-за пожара рядом с вокзалом
Историческое здание на Юнион-стрит в Глазго загорелось и частично обрушилось. Пожар вспыхнул рядом с Центральным вокзалом, сообщает CNN.
Десятки пожарных прибыли на место инцидента около 16:00 (19:00 мск) 8 марта. Отмечается, что пожар начался на первом этаже четырехэтажного коммерческого здания. Спустя 10 часов пожар еще не был потушен.
По данным британской железнодорожной компании National Rail, Центральный вокзал Глазго закрыт. Сообщается о серьезных перебоях в движении поездов. Network Rail сообщает, что станция была построена в 1873 г. и является «потрясающим историческим зданием».