ВС рассмотрит жалобу россиян к Финляндии

Председатель ВС Игорь Краснов тем временем заявил, что денонсация международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Он призвал суды при принятии решений учитывать факт того, что Россия не может теперь ссылаться на положения международных актов, так как они утратили правовую силу в РФ.