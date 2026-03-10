ВС рассмотрит жалобу россиян к Финляндии
Верховный суд (ВС) рассмотрит дело о возможном ограничении юрисдикционного иммунитета иностранного государства в российских судах. Речь идет об иске супругов из Санкт-Петербурга к Финляндии, сообщили на сайте ВС РФ.
Истцы потребовали обязать власти Финляндии выкупить принадлежащие им жилой дом и земельный участок на территории страны, а также выплатить компенсацию морального вреда. По их словам, из-за ограничений на въезд в Финляндию они лишены возможности пользоваться своим имуществом.
Суд первой инстанции отказался принимать иск, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение, указав, что заявители не представили доказательств ограничения иммунитета на основе принципа взаимности.
В жалобе в ВС истцы заявили, что фактически лишены судебной защиты: российские суды не рассматривают их спор, а обратиться в суды Финляндии они не могут из-за невозможности въезда в страну.
Изучив жалобу, Верховный суд указал, что при рассмотрении подобных дел суд может запросить заключение МИД РФ о применении принципа взаимности и проверить, имеют ли заявители эффективные средства судебной защиты в иностранном государстве. Непринятие иска без выяснения этих обстоятельств может нарушать право на доступ к правосудию, отмечает суд.
Дело принято к рассмотрению Судебной коллегией по гражданским делам ВС.
Председатель ВС Игорь Краснов тем временем заявил, что денонсация международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Он призвал суды при принятии решений учитывать факт того, что Россия не может теперь ссылаться на положения международных актов, так как они утратили правовую силу в РФ.