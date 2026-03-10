Москвичам пообещали апрельскую погоду на этой неделе
На этой неделе в Москве ожидается аномально теплая погода, с превышением нормы температуры на шесть и более градусов, что соответствует показателям начала апреля. Днем воздух будет прогреваться до +10 и выше, сообщил Гидрометцентр России.
По данным центра, 11 марта ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, а днем в Москве воздух прогреется до плюс +9 – +11 градусов, в области – до плюс +7 – +12 градусов.
На следующий день, 12 марта, погода будет более облачной, с возможными небольшими осадками ночью в отдельных районах. Температура в Москве составит от нуля до +2 градусов, в области – от -2 до +3 градусов. Осадков не ожидается.
С 13 по 15 марта Гидрометцентр прогнозирует, что погода в столичном регионе будет определяться влиянием гребня антициклона, идущего с востока. Ожидается однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков. Ночью температура будет около нуля градусов, а днем – от +6 до +11 градусов.
Метеорологическая весна началась в Москве 10 марта. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что среднесуточная температура воздуха впервые в 2026 г. перешагнет через нулевую отметку в сторону плюса, опережая климатический график на 10 суток.