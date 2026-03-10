В Москве начали проводить операции по трансплантации рук
Московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты. Это одно из самых сложных направлений в современной хирургии и микрохирургии в мире, говорится в сообщении депздрава столицы.
Главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава РФ Наталья Мантурова отметила, что некоторым пациентам в силу особенностей травм их рук нельзя помочь с помощью каких-либо реконструктивно-пластических операций. В таком случае, по ее словам, им требуется полноценное восстановление функции конечностей. Единственным шансом для них и для подобных пациентов является аллотрансплантация – пересадка донорского комплекса тканей.
Над развитием нового направления медицины трудится мультидисциплинарная команда, включающая специалистов из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С.П. Боткина и ГКБ им. С.С. Юдина. К проекту также присоединились врачи из китайского университета Гуанси.
В рамках этого направления проводятся операции по пересадке одной или обеих рук одновременно. Все хирургические вмешательства осуществляются в флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в специализированных гибридных операционных. Операции могут длиться от шести до 12 часов и требуют участия команды из множества специалистов. Это позволяет полностью восстановить функции и силу рук.
В апреле 2025 г. российские и китайские хирурги впервые в России провели пересадку правых предплечья и кисти 53-летнему пациенту, потерявшему руку три года назад. Чувствительность и функции кисти полностью восстановились, и пациент может выполнять повседневные задачи, такие как письмо, застегивание пуговиц, вождение автомобиля и занятия спортом.
В феврале 2026 г. команда осуществила более сложную операцию: 42-летнему мужчине пересадили два донорских комплекса – левую кисть с участком предплечья и правую кисть, утраченные в результате травмы. Пациент уже начал разрабатывать активные движения, удерживает легкие предметы и быстро восстанавливает чувствительность.