Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Москве начали проводить операции по трансплантации рук

Ведомости

Московские врачи впервые в России запустили новое направление – трансплантацию рук после их утраты. Это одно из самых сложных направлений в современной хирургии и микрохирургии в мире, говорится в сообщении депздрава столицы.

Главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава РФ Наталья Мантурова отметила, что некоторым пациентам в силу особенностей травм их рук нельзя помочь с помощью каких-либо реконструктивно-пластических операций. В таком случае, по ее словам, им требуется полноценное восстановление функции конечностей. Единственным шансом для них и для подобных пациентов является аллотрансплантация – пересадка донорского комплекса тканей.

Над развитием нового направления медицины трудится мультидисциплинарная команда, включающая специалистов из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С.П. Боткина и ГКБ им. С.С. Юдина. К проекту также присоединились врачи из китайского университета Гуанси.

В рамках этого направления проводятся операции по пересадке одной или обеих рук одновременно. Все хирургические вмешательства осуществляются в флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в специализированных гибридных операционных. Операции могут длиться от шести до 12 часов и требуют участия команды из множества специалистов. Это позволяет полностью восстановить функции и силу рук.

В апреле 2025 г. российские и китайские хирурги впервые в России провели пересадку правых предплечья и кисти 53-летнему пациенту, потерявшему руку три года назад. Чувствительность и функции кисти полностью восстановились, и пациент может выполнять повседневные задачи, такие как письмо, застегивание пуговиц, вождение автомобиля и занятия спортом.

В феврале 2026 г. команда осуществила более сложную операцию: 42-летнему мужчине пересадили два донорских комплекса – левую кисть с участком предплечья и правую кисть, утраченные в результате травмы. Пациент уже начал разрабатывать активные движения, удерживает легкие предметы и быстро восстанавливает чувствительность.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте