В Москве начали проводить операции по трансплантации рук

В рамках этого направления проводятся операции по пересадке одной или обеих рук одновременно. Все хирургические вмешательства осуществляются в флагманском центре НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в специализированных гибридных операционных. Операции могут длиться от шести до 12 часов и требуют участия команды из множества специалистов. Это позволяет полностью восстановить функции и силу рук.