Суд оштрафовал агентство по дайвингу за нарушение закона о персональных данных
Суд в Москве оштрафовал агентство по дайвингу «Эсэсай интернэшнл джиэмбиейч» (SSI International GmbH) за нарушение закона о персональных данных, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Штраф составил 6 млн руб.
Агентство судили за совершение административного правонарушения по ч. 9 ст.13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России).
SSI International – учебное агентство по дайвингу, которое называет себя крупнейшим в мире профессиональным коммерческим учебным центром с более чем 3500 отделениями в 150 странах мира.