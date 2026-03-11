Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин
В возрасте 81 года скончался актер Валерий Бочкин, который известен благодаря исполнению ролей в картинах «Улицы разбитых фонарей» и «Дорогой мой человек». Об этом сообщил Telegram-канал театра «На Неве».
«О дате и месте прощания с артистом будет объявлено позже», – говорится в сообщении.
Бочкин родился 21 июня 1944 г. В 1973 г. он окончил ГИТИС. В 1980-е гг. играл в ленинградском Театре драмы и комедии, а с 1987 г. служил в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».
Актер также известен по ролям в фильмах и сериалах «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Маяковский. Два дня», «Когда растаял снег» и др. В 1997 г. Бочкину присвоили звание заслуженного артиста России.