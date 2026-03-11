Газета
Главная / Общество /

Госдума приняла закон об усилении роли ФАС в тарифном регулировании

Ведомости

Госдума приняла закон об усилении контроля за исполнением решений и предписаний Федеральной налоговой службы (ФАС) в сфере тарифного регулирования. Это следует из думской электронной базы.

Закон вводит механизм, согласно которому региональные органы тарифного регулирования не смогут без предварительного согласования с ФАС РФ устанавливать цены и тарифы выше или ниже предельных уровней, определенных антимонопольной службой.

ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение периода их действия, если региональный орган регулирования два раза и более игнорирует предписания службы. 

Первый заместитель председателя думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин сообщал в январе, что ко второму чтению проекта были подготовлены поправки. В том числе, закрепляется правовой статус ФГИС «Тариф» – это позволит размещать в ней информацию о тарифных решениях.

Создание системы может быть завершено в ближайшие годы, уточнял он. Также был установлен срок в один месяц, в течение которого региональный орган должен пересмотреть тариф по решению ФАС.

