Госдума приняла закон об усилении роли ФАС в тарифном регулировании

Первый заместитель председателя думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин сообщал в январе, что ко второму чтению проекта были подготовлены поправки. В том числе, закрепляется правовой статус ФГИС «Тариф» – это позволит размещать в ней информацию о тарифных решениях.