Госдума приняла закон об усилении роли ФАС в тарифном регулировании
Госдума приняла закон об усилении контроля за исполнением решений и предписаний Федеральной налоговой службы (ФАС) в сфере тарифного регулирования. Это следует из думской электронной базы.
Закон вводит механизм, согласно которому региональные органы тарифного регулирования не смогут без предварительного согласования с ФАС РФ устанавливать цены и тарифы выше или ниже предельных уровней, определенных антимонопольной службой.
ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение периода их действия, если региональный орган регулирования два раза и более игнорирует предписания службы.
Первый заместитель председателя думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин сообщал в январе, что ко второму чтению проекта были подготовлены поправки. В том числе, закрепляется правовой статус ФГИС «Тариф» – это позволит размещать в ней информацию о тарифных решениях.
Создание системы может быть завершено в ближайшие годы, уточнял он. Также был установлен срок в один месяц, в течение которого региональный орган должен пересмотреть тариф по решению ФАС.