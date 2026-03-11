Мэр Сочи сообщил о беспрецедентной по длительности атаке беспилотников

Он также отметил, что дал указание руководителям муниципальных предприятий и организаций рассмотреть возможность временного изменения трудового графика для сотрудников, имеющих детей в возрасте до 12 лет. В тех случаях, когда это не противоречит производственным процессам, они смогут находиться дома вместе с детьми до официального снятия режима воздушной опасности, отметил мэр.