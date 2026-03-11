Мэр Сочи сообщил о беспрецедентной по длительности атаке беспилотников
Уже почти сутки с небольшим перерывом на Сочи продолжается атака украинских БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что дал указание руководителям муниципальных предприятий и организаций рассмотреть возможность временного изменения трудового графика для сотрудников, имеющих детей в возрасте до 12 лет. В тех случаях, когда это не противоречит производственным процессам, они смогут находиться дома вместе с детьми до официального снятия режима воздушной опасности, отметил мэр.
Прошунин добавил, что в условиях продолжающихся ударов не следует допускать массового скопления на улицах матерей с маленькими детьми. Передвижение по городу во время действий систем противовоздушной обороны (ПВО) может представлять неоправданный риск из-за опасности падения обломков.
До этого Прошунин призывал жителей не отправлять детей на занятия в школы и детские сады в связи с сохраняющейся опасностью атаки беспилотников. По его словам, в учебных заведениях готовы принять детей – в учреждениях есть безопасные места, руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать в случае атаки.
В ночь на 11 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников над регионами России, сообщало Минобороны РФ. В частности, БПЛА были ликвидированы над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.