Суд рассмотрит запрет деятельности бизнесмена Александра Галицкого

Его подозревают в экстремизме
Ведомости

Тверской райсуд Москвы рассмотрит иск о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорации «Алмаз кэпитал партнерс». Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Галицкого подозревают в экстремистской деятельности.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что причиной иска стала, в том числе, поддержка Украины.

«Известия» писали 10 февраля, что венчурный фонд Almaz Capital Галицкого оказался причастен к крупным проектам по поддержке экономики Украины уже после начала спецоперации на Украине. 

Разбирательство началось после самоубийства бывшей супруги бизнесмена Алии Галицкой в феврале. 6 февраля Истринский суд Московской области заключил Галицкую под стражу на два месяца по делу о вымогательстве, через два дня стало известно, что она покончила с собой. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа.

Галицкая инициировала судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. В рамках этого гражданского дела у миллиардера был наложен арест на активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.

