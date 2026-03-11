Суд рассмотрит запрет деятельности бизнесмена Александра Галицкого

Суд рассмотрит запрет деятельности бизнесмена Александра ГалицкогоЕго подозревают в экстремизме
Тверской райсуд Москвы рассмотрит иск о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорации «Алмаз кэпитал партнерс». Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Галицкого подозревают в экстремистской деятельности.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что причиной иска стала, в том числе, поддержка Украины.
«Известия» писали 10 февраля, что венчурный фонд Almaz Capital Галицкого оказался причастен к крупным проектам по поддержке экономики Украины уже после начала спецоперации на Украине.
Разбирательство началось после самоубийства бывшей супруги бизнесмена Алии Галицкой в феврале. 6 февраля Истринский суд Московской области заключил Галицкую под стражу на два месяца по делу о вымогательстве, через два дня стало известно, что она покончила с собой. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа.
Галицкая инициировала судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. В рамках этого гражданского дела у миллиардера был наложен арест на активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.