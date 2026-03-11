Олимпийский комитет станет новым учредителем печатной версии «Советского спорта»
Олимпийский комитет России (ОКР) станет новым учредителем печатной версии газеты «Советский спорт». Об этом сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.
«О таком решении мы договорились с нынешним издателем, чтобы продолжить регулярный выпуск этого старейшего российского спортивного издания, существующего с 1922 г.», – заявил Дегтярев (цитата по «Советскому спорту»).
Сейчас стороны завершают оформление соглашения, уточнил он.
Минспорт и ОКР высоко оценивают вклад СМИ и журналистов в развитие спорта, без медиа невозможно представить ни спорт высших достижений, ни массовый спорт, поскольку большинство граждан узнают результаты соревнований именно из газет, радио и телевидения. подчеркнул Дегтярев. «Именно СМИ зажигают звезд спорта», – заключил он.
До этого главный редактор газеты «Советский спорт» Сергей Бреговский сообщал ТАСС, что печатная версия издания сохранится, однако изменит формат. По его словам, редакция планирует отказаться от ежедневного выпуска и перейти к новому формату с более качественным контентом, обновленным визуальным оформлением и улучшенным полиграфическим исполнением.