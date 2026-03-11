Олимпийский комитет станет новым учредителем печатной версии «Советского спорта»

До этого главный редактор газеты «Советский спорт» Сергей Бреговский сообщал ТАСС, что печатная версия издания сохранится, однако изменит формат. По его словам, редакция планирует отказаться от ежедневного выпуска и перейти к новому формату с более качественным контентом, обновленным визуальным оформлением и улучшенным полиграфическим исполнением.