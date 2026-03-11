Суд отказал москвичу в пожизненной бесплатной пицце в обмен на тату с логотипом
Мещанский суд Москвы отказал москвичу Дмитрию Мезенцеву в праве ежегодно получать 100 бесплатных пицц в обмен на татуировку с логотипом пиццерии, сообщил ТАСС.
Суд отказал в иске Мезенцева к ООО «Пицца ресторантс» о защите прав потребителя. В решении сказано, что компания имеет право вносить изменения в правила или вовсе прекращать акцию, если какой-либо аспект не может проводиться так, как запланировано.
В 2018 г. Мезенцев поучаствовал в рекламной акции пиццерии Domino's «Доминос навсегда». Поучаствовать в программе могли первые 350 человек, и мужчина попал в их число. Пиццерия выдала ему промокод на 100 бесплатных пицц в год, однако в декабре 2022 г. он перестал действовать.
Мезенцев неоднократно обращался в техническую поддержку, однако его запросы игнорировались. Тогда летом 2023 г. он отправил досудебную претензию ответчику, но ее также проигнорировали. Затем Мезенцев обратился в суд, в заявлении он потребовал от пиццерии исполнять условия акции, а также настаивал на компенсации морального вреда.
Летом 2023 г. нидерландская компания DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino’s Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение о банкротстве своего российского подразделения. Через неделю сеть пиццерий Domino`s Pizza выкупили рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский. 30 августа того же года сеть сменила название на Domino Pizza.