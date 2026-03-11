Проект переноса в СИП дел о принудительных лицензиях внесут в Белый дом в марте
Законопроект, наделяющий Суд по интеллектуальным правам полномочиями первой инстанции по рассмотрению споров о выдаче принудительных лицензий, до конца марта будет внесен в правительство. О таких планах сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минэкономразвития (разработчик проекта).
Текст законопроекта уже поддержан Верховным судом, Минздравом, Минпромторгом, Роспатентом и Минобрнауки, пояснил он. На документ также получены положительные заключения Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения.
Необходимость изменений в закон об Арбитражных судах и ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ (подсудность дел Арбитражным судам) в Минэкономразвития связывают с ростом числа дел вокруг выдачи принудительных лицензий и сложностью их рассмотрения. По словам представителя пресс-службы ведомства, сейчас в производстве находится более 20 подобных споров.
Основная проблема, как пояснил он, кроется в самом механизме принудительного лицензирования, предусмотренном ст. 1362 Гражданского кодекса РФ. «При применении статьи используются оценочные понятия, а четких критериев для принятия решений по ним нет. Также судам сложно установить фактические обстоятельства – потребность и предложение товаров на рынке, объем необходимых прав и т. д.», – сообщил представитель пресс-службы Минэкономразвития. Судьи СИП, как отмечают в министерстве, имеют углубленную квалификацию в патентных спорах и могут привлекать экспертов.