Проект переноса в СИП дел о принудительных лицензиях внесут в Белый дом в марте

Основная проблема, как пояснил он, кроется в самом механизме принудительного лицензирования, предусмотренном ст. 1362 Гражданского кодекса РФ. «При применении статьи используются оценочные понятия, а четких критериев для принятия решений по ним нет. Также судам сложно установить фактические обстоятельства – потребность и предложение товаров на рынке, объем необходимых прав и т. д.», – сообщил представитель пресс-службы Минэкономразвития. Судьи СИП, как отмечают в министерстве, имеют углубленную квалификацию в патентных спорах и могут привлекать экспертов.