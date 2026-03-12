Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев
Цирковой режиссер, хореограф и актер Валентин Гнеушев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин в своем Telegram-канале.
«Не стало Вали Гнеушева, моего однокурсника. <...> Светлая память моему беспокойному другу. С ним было иногда трудно, но никогда – скучно», – написал Шифрин.
Валентин Гнеушев – уроженец Нижнего Тагила, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Работал с Юрием Никулиным, а в 1996 г. стал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре. Был постановщиком более 30 уникальных номеров.