Главная / Общество /

Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев

Ведомости
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

Цирковой режиссер, хореограф и актер Валентин Гнеушев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин в своем Telegram-канале.

«Не стало Вали Гнеушева, моего однокурсника. <...> Светлая память моему беспокойному другу. С ним было иногда трудно, но никогда – скучно», – написал Шифрин.

Валентин Гнеушев – уроженец Нижнего Тагила, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Работал с Юрием Никулиным, а в 1996 г. стал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре. Был постановщиком более 30 уникальных номеров.

