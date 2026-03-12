Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев

Валентин Гнеушев – уроженец Нижнего Тагила, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Работал с Юрием Никулиным, а в 1996 г. стал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре. Был постановщиком более 30 уникальных номеров.