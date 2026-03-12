Газета
Главная / Общество /

Роспотребнадзор сообщил о распространении геноварианта коронавируса Stratus в РФ

Ведомости

Геновариант коронавируса XFG (Stratus) распространяется в России в течение последних 12 недель, сообщили в Роспотребнадзоре.

XFG (Stratus) – рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате слияний двух сублиний. «Именно на Stratus приходится основная доля новых выявляемых случаев, при этом сам геновариант не является новым», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендовал чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, а также использовать защитные медицинские маски, поскольку сезон респираторных инфекций продолжается.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Ухань. Постепенно вирус распространился по многим странам мира. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией. Она длилась более трех лет.

В конце сентября 2024 г. в России распустили рабочую группу Государственного совета по экономическим вопросам и борьбе с COVID-19. При этом вирус по-прежнему продолжает мутировать – появляются новые штаммы с разной степенью заразности, симптомами и течением болезни.

