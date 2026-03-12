Рособрнадзор планирует применять «умные глушилки» на ЕГЭ-2026

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что ведомство в этом году намерено задействовать новые технологические решения для борьбы с использованием мобильной связи на экзаменах. Об этом он рассказал на заседании в Госдуме, посвященном «Порядку подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2026», сообщает ТАСС.