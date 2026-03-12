Рособрнадзор планирует применять «умные глушилки» на ЕГЭ-2026
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что ведомство в этом году намерено задействовать новые технологические решения для борьбы с использованием мобильной связи на экзаменах. Об этом он рассказал на заседании в Госдуме, посвященном «Порядку подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2026», сообщает ТАСС.
Массовое внедрение «умных глушилок» с применением технологии искусственного интеллекта, по его словам, решит проблему со списыванием и обеспечит максимальную честность экзамена.
В феврале 2026 г. на пресс-конференции в честь старта официальной кампании ЕГЭ Музаев уже говорил, что для борьбы с оборудованием для списывания технологически надо быть «на шаг впереди».