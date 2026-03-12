Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Рособрнадзор планирует применять «умные глушилки» на ЕГЭ-2026

Ведомости

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что ведомство в этом году намерено задействовать новые технологические решения для борьбы с использованием мобильной связи на экзаменах. Об этом он рассказал на заседании в Госдуме, посвященном «Порядку подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2026», сообщает ТАСС.

Массовое внедрение «умных глушилок» с применением технологии искусственного интеллекта, по его словам, решит проблему со списыванием и обеспечит максимальную честность экзамена.

В феврале 2026 г. на пресс-конференции в честь старта официальной кампании ЕГЭ Музаев уже говорил, что для борьбы с оборудованием для списывания технологически надо быть «на шаг впереди».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь