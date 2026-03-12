Газета
В школьные «Разговоры о важном» могут включить тему РПП

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили добавить в образовательный проект «Разговоры о важном» тему профилактики расстройств пищевого поведения (РПП), сообщило «РИА Новости».

С инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Они предложили разработать методические материалы для педагогов с участием психиатров, психологов, нутрициологов. Такие курсы нужны, чтобы объяснить ученикам, как сформировать позитивное отношение к собственному телу и здоровью.

Новая тема, по мнению депутатов, позволит сократить риски тяжелых форм заболевания. Они отметили, что именно в школах необходимо рассказывать о РПП, так как расстройства появляются преимущественно в школьном возрасте.

«Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Занятия проходят с 2022 г. каждый понедельник первым уроком. С учащимися обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».

