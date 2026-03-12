В школьные «Разговоры о важном» могут включить тему РПП

С инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Они предложили разработать методические материалы для педагогов с участием психиатров, психологов, нутрициологов. Такие курсы нужны, чтобы объяснить ученикам, как сформировать позитивное отношение к собственному телу и здоровью.