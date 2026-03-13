Семь человек в Пензенской области погибли от отравления газом
Семь человек погибли от отравления газом в жилом доме в Пензенской области, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.
По данным ведомства, на месте работают правоохранительные органы. Информация уточняется.
Портал Penzainform сообщил, что тела погибших нашли в многоквартирном двухэтажном доме в деревне Заречной рядом с Мокшаном. Официально информация о происшествии пока не распространяется.
24 февраля в многоквартирном доме на улице Харьковской в Курске четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Еще одна жительница дома после трагедии находилась в тяжелом состоянии и была госпитализирована.