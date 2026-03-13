Никитин рассказал, что нужно для открытия аэропортов на юге России
Решение об открытии аэропортов на юге России будет принято сразу после того, как Министерство обороны даст соответствующее разрешение, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью для «Вестей».
По словам министра, работа по сохранению готовности аэропортов ведется совместно с правительством. «Мы сегодня в закрытых аэропортах субсидируем их затраты, чтобы они не распускали людей, не теряли уровня готовности», – сказал Никитин.
Он пояснил, что субсидирование позволяет поддерживать ключевые стандарты безопасности и качества, а также сохранять персонал. «Поэтому мы в стадии готовности находимся, и как только это будет возможно, безусловно, это сделаем», – подчеркнул глава Минтранса.
Аэропорты на юге России были закрыты с началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. Тогда оказались закрыты воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В начале мая 2024 г. Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в аэропорт Элисты. В июле 2025 г. открыли аэропорт в Геленджике, а 11 сентября открылся для обслуживания рейсов краснодарский аэропорт.